Кыргызстан захлестнули сели
Замминистра по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана Урматбек Шамырканов сообщил, что с 20 по 23 апреля в стране зафиксировано 67 селей. В Ошской области зарегистрировано 29 селей, в Джалал-Абадской – 18, в Баткенской – 10, в Таласской – четыре, в Чуйской – четыре, в Оше – два.
В связи со сложившейся ситуацией режимы ЧС введены в:
– Ошской области;
– Сузакском районе Жалал-Абадской области;
– Момбековском айыл окмоту Ноокенского района Жалал-Абадской области;
– Таласском районе Таласской области.
Фото: МЧС Кыргызстана
Затоплено 1092 хозяйства, из них 264 жилых дома.
"253 дома в удовлетворительном состоянии, девять нуждаются в капитальном ремонте, два разрушены и пришли в негодность. Затоплено семь социальных объектов, из них один пришел в негодность. Погибли семь лошадей, три единицы крупного рогатого скота, семь овец", – приводит слова Шамырканова 24.kg.
Фото: МЧС Кыргызстана
Кроме того, погиб один человек – его унесло грязекаменным потоком, и одного парня убила молния, пишет АКИpress.
По словам Урматбека Шамырканова, основные причины схода селей – незаконное строительство объектов, отсутствие арыков и каналов либо их замусоренность.
Фото: МЧС Кыргызстана
"Из-за этого грязевые массы затапливают территории. Арыки и каналы замусорены. На сход селей влияет и увеличение числа скота. Кроме того, в горах мало травы и растительности. Вода не впитывается в землю", – сказал Урматбек Шамырканов.
Фото: МЧС Кыргызстана
Не обошлось в соседней стране и без паводков. В Чуйской области из берегов вышла река Бурана.
Фото: МЧС Кыргызстана
В Сузакском районе в результате ливневых дождей с 20 по 24 апреля в сельских районах Барпы, Кызыл-Туу, Сузак затопило придворовые участки жилых домов. 24 апреля после сильных дождей в селах Таштак, Кызыл-Сенгир, Бостон были затоплены около 150 жилых домов, три социальных объекта, мост, дворы.
Кыргызстан стал первой страной, которая решила оказать гуманитарную помощь Казахстану из-за сильных паводков.