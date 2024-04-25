Кыргызстан захлестнули сели

В Кыргызстане за короткий период сошли десятки селей, сообщает Zakon.kz.

Замминистра по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана Урматбек Шамырканов сообщил, что с 20 по 23 апреля в стране зафиксировано 67 селей. В Ошской области зарегистрировано 29 селей, в Джалал-Абадской – 18, в Баткенской – 10, в Таласской – четыре, в Чуйской – четыре, в Оше – два.

В связи со сложившейся ситуацией режимы ЧС введены в:

– Ошской области;

– Сузакском районе Жалал-Абадской области;

– Момбековском айыл окмоту Ноокенского района Жалал-Абадской области;

– Таласском районе Таласской области.

Фото: МЧС Кыргызстана

Затоплено 1092 хозяйства, из них 264 жилых дома.

"253 дома в удовлетворительном состоянии, девять нуждаются в капитальном ремонте, два разрушены и пришли в негодность. Затоплено семь социальных объектов, из них один пришел в негодность. Погибли семь лошадей, три единицы крупного рогатого скота, семь овец", – приводит слова Шамырканова 24.kg.

Фото: МЧС Кыргызстана

Кроме того, погиб один человек – его унесло грязекаменным потоком, и одного парня убила молния, пишет АКИpress.

По словам Урматбека Шамырканова, основные причины схода селей – незаконное строительство объектов, отсутствие арыков и каналов либо их замусоренность.

Фото: МЧС Кыргызстана

"Из-за этого грязевые массы затапливают территории. Арыки и каналы замусорены. На сход селей влияет и увеличение числа скота. Кроме того, в горах мало травы и растительности. Вода не впитывается в землю", – сказал Урматбек Шамырканов.

Фото: МЧС Кыргызстана

Не обошлось в соседней стране и без паводков. В Чуйской области из берегов вышла река Бурана.

Фото: МЧС Кыргызстана

В Сузакском районе в результате ливневых дождей с 20 по 24 апреля в сельских районах Барпы, Кызыл-Туу, Сузак затопило придворовые участки жилых домов. 24 апреля после сильных дождей в селах Таштак, Кызыл-Сенгир, Бостон были затоплены около 150 жилых домов, три социальных объекта, мост, дворы.

Кыргызстан стал первой страной, которая решила оказать гуманитарную помощь Казахстану из-за сильных паводков.