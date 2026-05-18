#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
470.17
547.47
6.42
Культура и шоу-бизнес

Алсу спустя семь лет раскрыла, кто виноват в купленных голосах для дочери в "Голосе"

Певица Алсу, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 06:39 Фото: Instagram/alsou_a
В 2019 году в шоу "Голос. Дети" победила дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова. Тогда зрители восстали против певицы и шоу из-за махинаций с голосованием. Певица признала, что пыталась повлиять на итог, сообщает Zakon.kz.

В новом выпуске программы "До Ре" Алсу в очередной раз затронула эту непростую тему. Певица ответила, что за скандалом стоял ее бывший муж Ян Абрамов, которого она пыталась отговорить от нечестных методов.

"Эта тема неизбежна, и, наверное, пора поставить точку. Хотя прошло уже семь лет, сердце еще побаливает, честно говоря. Для меня это был непростой период, и мне тяжело возвращаться в те эмоции и воспоминания. Действительно, в финале "Голоса" было вмешательство в голосование. Ни я, ни тем более моя дочь Микелла к этому никакого отношения не имели", – вспоминает артистка.

До этого Алсу рассказывала, как тяжело переживала травлю Микеллы и последствия этого скандала.

Ранее Филипп Киркоров шокировал признанием о своем состоянии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
певица
18:11, 26 апреля 2024
Алсу публично извинилась за нечестную победу дочери на музыкальном шоу
Дочь Алсу обратилась к отцу на фоне расставания родителей
22:10, 04 декабря 2024
Дочь Алсу обратилась к отцу на фоне расставания родителей
Микелла Абрамова, Алсу
21:35, 11 мая 2025
Переживающая развод родителей дочь Алсу обратилась к певице
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Рейтинг Рыбакиной
08:11, Сегодня
Рыбакина продолжает погоню за Соболенко в рейтинге лучших игроков WTA
Дмитрий Бивол обратился к клубу Нуралы Алипа после чемпионства в РПЛ
07:49, Сегодня
Дмитрий Бивол обратился к клубу Нуралы Алипа после чемпионства в РПЛ
Али Алиев рассказал о планах на трансферное окно после поражения от &quot;Кайрата&quot;
07:14, Сегодня
Али Алиев рассказал о планах на трансферное окно после поражения от "Кайрата"
Александр Бублик вновь ворвался в первую десятку рейтинга ATP
06:48, Сегодня
Александр Бублик вновь ворвался в первую десятку рейтинга ATP
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: