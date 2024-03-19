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Алсу рассказала о проблемах родителей, отметивших золотую свадьбу

Алсу рассказала о проблемах родителей, отметивших золотую свадьбу, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 10:45 Фото: Instagram/alsou_a
Заслуженная артистка России Алсу опубликовала редкое фото с родителями и поздравила их с золотой свадьбой. Певица откровенно рассказала, с чем приходилось мириться ее маме, чтобы сохранить брак, сообщает Zakon.kz.

В публикации на личной странице в Instagram телеведущая подчеркнула, что 16 марта ее родители отметили золотую свадьбу.

"Не буду лукавить и говорить, что видела только любовь, гармонию и взаимопонимание в нашей семье. Но они всегда были вместе, несмотря ни на что... А сейчас уже и вовсе не представляют жизнь друг без друга. Хотя иногда кажется, что у них до сих пор "притирка".Алсу

В продолжении певица попыталась ответить на риторический вопрос о секрете многолетнего союза.

"Никто никогда не убегал друг от друга, всегда радовались и плакали вместе. Преклоняюсь перед своей мамой, которая всегда проявляла невероятную мудрость и сглаживала острые углы, закрывала глаза на многие обстоятельства. Знаю, что было очень непросто... Надеюсь, она ни о чем не жалеет. Горько!"Алсу

Звезда родилась в татарском городе Бугульма, отец певицы – бизнесмен Ралиф Рафилович, а мать – архитектор Разия Исхаковна.

Алсу неоднократно повторяла, что с детства мечтала создать такую же крепкую семью и стать многодетной матерью. В 2006 году она вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова, в браке у них появились две дочери и сын.

Ранее Алсу заявила, что с детства не любила свое имя и считала его странным.

Анастасия Московчук
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