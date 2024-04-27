Попавших в жуткое ДТП в Кызылординской области женщин извлекли из авто спасатели

Фото: МЧС РК

Спасатели Кызылординской области пришли на помощь попавшим в жуткое ДТП в Баймуратском районе, сообщает Zakon.kz.

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