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Попавших в жуткое ДТП в Кызылординской области женщин извлекли из авто спасатели

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 16:43 Фото: МЧС РК
Спасатели Кызылординской области пришли на помощь попавшим в жуткое ДТП в Баймуратском районе, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на трассе Шымкент – Самара, сообщили в МЧС.

Спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Кызылординской области при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования извлекли из авто двух женщин.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 16:43

Фото: МЧС РК

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 16:43

Фото: МЧС РК

Женщин передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

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Мухит Турсынали
МЧС РК Кызылординская область ДТП 2024 год
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