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Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: пассажиру вынесли приговор

Смертельное ДТП с автобусом: подсудимому вынесли приговор в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 16:59 Фото: Zakon.kz
В Алматы 26 апреля 2024 года суд поставил точку в деле о ДТП с автобусом, в котором погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

Суд вынес решение в отношении пассажира Дархана Ахметжанова. Он признан виновным как в хулиганстве, так и в смерти людей по неосторожности. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.

"Суд принял решение в отношении Дархана Ахметжанова, признать его виновным по двум статьям, путем сложения назначить восемь лет лишения свободы", – огласил приговор судья Такен Шакиров.

Осужденный будет отбывать срок в колонии минимальной безопасности.

Также суд постановил осужденному выплатить компенсацию потерпевшим:

Айнур Кусаиновой (вдове погибшего Айдоса Кусаинова)

  • 6 397 250 тенге материальный вред;
  • 5 млн тенге моральный ущерб;
  • 250 тыс. тенге за услуги адвоката.

Ерасылу Байдуалиеву (у которого в результате ДТП погибли родители)

  • 10 млн тенге моральный ущерб;
  • 200 тыс. тенге за услуги адвоката.
"Ахметжанову вынесено максимально строгое наказание, потому что по его вине погибли три человека, есть потерпевшие. В отношении водителя Ермек Шокебаевой принято решение признать ее потерпевшей стороной. Возмещать моральный вред и материальный ущерб будет только Ахметжанов. Ему дано два месяца добровольно выплатить деньги потерпевшей стороне, если это не будет исполнено, взыскание произведется в принудительной форме", – пояснил судья.

Дархан Ахметжанов единственный оказался на скамье подсудимых из-за ДТП с неуправляемым автобусом на проспекте Райымбека в Алматы. Инцидент произошел в декабре 2023 года. Мужчине было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: "Хулиганство" (ст. 293 ч. 1) и "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть троих человек" (ст. 351 ч. 3).

Осужденный просил прощения у близких погибших и у пострадавших в результате ДТП с автобусом в Алматы.

Потерпевшие и родные погибших просили суд наказать не только пассажира, но и водителя автобуса за трагические последствия ДТП.

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