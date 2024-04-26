Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: пассажиру вынесли приговор
Суд вынес решение в отношении пассажира Дархана Ахметжанова. Он признан виновным как в хулиганстве, так и в смерти людей по неосторожности. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.
"Суд принял решение в отношении Дархана Ахметжанова, признать его виновным по двум статьям, путем сложения назначить восемь лет лишения свободы", – огласил приговор судья Такен Шакиров.
Осужденный будет отбывать срок в колонии минимальной безопасности.
Также суд постановил осужденному выплатить компенсацию потерпевшим:
Айнур Кусаиновой (вдове погибшего Айдоса Кусаинова)
- 6 397 250 тенге материальный вред;
- 5 млн тенге моральный ущерб;
- 250 тыс. тенге за услуги адвоката.
Ерасылу Байдуалиеву (у которого в результате ДТП погибли родители)
- 10 млн тенге моральный ущерб;
- 200 тыс. тенге за услуги адвоката.
"Ахметжанову вынесено максимально строгое наказание, потому что по его вине погибли три человека, есть потерпевшие. В отношении водителя Ермек Шокебаевой принято решение признать ее потерпевшей стороной. Возмещать моральный вред и материальный ущерб будет только Ахметжанов. Ему дано два месяца добровольно выплатить деньги потерпевшей стороне, если это не будет исполнено, взыскание произведется в принудительной форме", – пояснил судья.
Дархан Ахметжанов единственный оказался на скамье подсудимых из-за ДТП с неуправляемым автобусом на проспекте Райымбека в Алматы. Инцидент произошел в декабре 2023 года. Мужчине было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: "Хулиганство" (ст. 293 ч. 1) и "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть троих человек" (ст. 351 ч. 3).
Осужденный просил прощения у близких погибших и у пострадавших в результате ДТП с автобусом в Алматы.
Потерпевшие и родные погибших просили суд наказать не только пассажира, но и водителя автобуса за трагические последствия ДТП.