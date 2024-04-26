Турист оказался парализован после похода в спортзал в Турции

В Турции приехавший на отдых с семьей мужчина оказался частично парализован после похода в спортзал, сообщает Zakon.kz.

Как пишет BirminghamLive, инцидент произошел 25 апреля на одном из популярных курортов. 51-летний британец сразу после прибытия в отель пошел в тренажерный зал. Вернувшись после тренировки, он сказал своей невесте, что во время занятий упал. Отмечается, что мужчина чувствовал себя хорошо и лег спать.

Однако, проснувшись, турист обнаружил, что не чувствует одну сторону тела. Его невеста предположила, что мужчина пережил инсульт.

Отдыхающего доставили в медицинское учреждение. Сообщается, что у мужчины произошло кровоизлияние в мозг, и его возлюбленная уже заплатила 3 тыс. долларов за неотложную помощь. В данное время семья пострадавшего собирает деньги на лечение – у них не была оформлена туристическая страховка.

Ранее Министерство здравоохранения Казахстана 11 апреля опубликовало рекомендации для казахстанцев, которые выезжают в неблагополучные по заболеваемости холерой страны.