Турист нарвался на огромный штраф за съемку одного видео в Дубае

Турист нарвался на штраф в размере 2 тысяч дирхам (278 тыс. 292 тенге) за съемку видео в Дубае. Он запечатлел на видео автомобильный дрифт, сообщает Zakon.kz.

По данным The National, в полиции рассказали, что водитель выполнял опасные трюки на арендованном BMW на шоссе шейха Зайда. Дрифт он снял на видео, которое быстро набрало популярность в социальных сетях.

Prioritizing community safety, Dubai Police apprehended a tourist who performed dangerous stunts with a rented vehicle on Sheikh Zayed Road, putting his life and the lives of others at risk.#RoadSafety pic.twitter.com/nwmzwsvHH2 — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) December 5, 2025

По словам директора главного департамента дорожного движения полиции Дубая Джумы Салема бен Сувайдана, мужчина "хвастался навыками, подвергая свою жизнь и жизни других людей на дороге прямой опасности".

Нарушитель, чьи возраст и гражданство не раскрываются, помимо крупного штрафа получил 23 черных балла. В Объединенных Арабских Эмиратах существует система черных баллов за нарушения правил дорожного движения. В год можно набрать до 24 баллов, большее количество будет означать лишение прав.

Власти также конфисковали автомобиль, принадлежащей прокатной компании, на 60 дней. Дело передано в прокуратуру.

