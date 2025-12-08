Турист нарвался на огромный штраф за съемку одного видео в Дубае
По данным The National, в полиции рассказали, что водитель выполнял опасные трюки на арендованном BMW на шоссе шейха Зайда. Дрифт он снял на видео, которое быстро набрало популярность в социальных сетях.
Prioritizing community safety, Dubai Police apprehended a tourist who performed dangerous stunts with a rented vehicle on Sheikh Zayed Road, putting his life and the lives of others at risk.#RoadSafety pic.twitter.com/nwmzwsvHH2— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) December 5, 2025
По словам директора главного департамента дорожного движения полиции Дубая Джумы Салема бен Сувайдана, мужчина "хвастался навыками, подвергая свою жизнь и жизни других людей на дороге прямой опасности".
Нарушитель, чьи возраст и гражданство не раскрываются, помимо крупного штрафа получил 23 черных балла. В Объединенных Арабских Эмиратах существует система черных баллов за нарушения правил дорожного движения. В год можно набрать до 24 баллов, большее количество будет означать лишение прав.
Власти также конфисковали автомобиль, принадлежащей прокатной компании, на 60 дней. Дело передано в прокуратуру.
