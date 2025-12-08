#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
508.3
592.17
6.63
Мир

Турист нарвался на огромный штраф за съемку одного видео в Дубае

ОАЭ, небоскребы, город, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 04:59 Фото: pixabay
Турист нарвался на штраф в размере 2 тысяч дирхам (278 тыс. 292 тенге) за съемку видео в Дубае. Он запечатлел на видео автомобильный дрифт, сообщает Zakon.kz.

По данным The National, в полиции рассказали, что водитель выполнял опасные трюки на арендованном BMW на шоссе шейха Зайда. Дрифт он снял на видео, которое быстро набрало популярность в социальных сетях.

По словам директора главного департамента дорожного движения полиции Дубая Джумы Салема бен Сувайдана, мужчина "хвастался навыками, подвергая свою жизнь и жизни других людей на дороге прямой опасности".

Нарушитель, чьи возраст и гражданство не раскрываются, помимо крупного штрафа получил 23 черных балла. В Объединенных Арабских Эмиратах существует система черных баллов за нарушения правил дорожного движения. В год можно набрать до 24 баллов, большее количество будет означать лишение прав.

Власти также конфисковали автомобиль, принадлежащей прокатной компании, на 60 дней. Дело передано в прокуратуру.

Ранее сообщалось о том, что журналистку атаковала птица и рассекла ей лицо во время съемки в Новой Зеландии.

Аксинья Титова
