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В Мексике планируют лишать свободы за смену пола

в Мексике планируют лишать свободы за смену пола, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 00:36 Фото: pixabay
Сенат Мексики одобрил введение наказания в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет для тех, кто проводит конверсионную терапию для смены пола, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС со ссылкой на портал верхней палаты мексиканского Конгресса, если речь идет о конверсионной терапии "в отношении несовершеннолетних или лиц с ограниченными возможностями, то наказание ужесточается в два раза".

"Сенат утвердил наказание для тех, кто применяет конверсионную терапию по смене пола, в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет и штрафов в размере от одной до двух тысяч условных единиц", – говорится в сообщении.

Отмечается, что наказание будет применяться к тем, "кто осуществляет, распространяет, применяет, принуждает или финансирует любой способ изменения сексуальной ориентации, идентичности или гендерного самовыражения человека".

Также сообщается, что одобренный сенаторами документ теперь будет направлен на рассмотрение правительства страны.

Бывают случаи, когда человека не устраивают его имя, фамилия либо отчество. Может ли он поменять свое имя на другое? Куда для этого нужно обращаться? Ответы на эти вопросы – в материале Zakon.kz.

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