Трамп запретил финансировать операции по смене пола

12 августа президент США Дональд Трамп распорядился прекратить финансирование смены пола и гормональной терапии у несовершеннолетних по федеральной программе Medicaid, сообщает Zakon.kz.

Государственная программа льготного страхования Medicaid больше не будет покрывать операции по смене пола и гормональные препараты для несовершеннолетних. Его сообщение из персональной соцсети Truth Social разместил на своих аккаунтах Белый дом.

Фото: whitehouse

"Мы не собираемся платить за эти варварские операции и практики для наших невинных детей, которые наносят немыслимый и необратимый вред их юным организмам", – говорится в сообщении Трампа.

По его словам, за последние полтора года десятки американских больниц уже прекратили предоставлять подобные услуги. Таким образом, запрет распространяется на:

препараты, блокирующие половое созревание;

гормональные препараты;

хирургические операции.

Нововведения вступят в силу 13 октября.

6 августа Дональд Трамп подписал указ, запрещающий в стране родильный туризм. Также стало известно, что его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт покидает свою должность.