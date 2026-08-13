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Мир

Трамп запретил финансировать операции по смене пола

Смена пола в США, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 06:36 Фото: whitehouse
12 августа президент США Дональд Трамп распорядился прекратить финансирование смены пола и гормональной терапии у несовершеннолетних по федеральной программе Medicaid, сообщает Zakon.kz.

Государственная программа льготного страхования Medicaid больше не будет покрывать операции по смене пола и гормональные препараты для несовершеннолетних. Его сообщение из персональной соцсети Truth Social разместил на своих аккаунтах Белый дом.

Смена пола в США, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 06:36

Фото: whitehouse

"Мы не собираемся платить за эти варварские операции и практики для наших невинных детей, которые наносят немыслимый и необратимый вред их юным организмам", – говорится в сообщении Трампа.

По его словам, за последние полтора года десятки американских больниц уже прекратили предоставлять подобные услуги. Таким образом, запрет распространяется на:

  • препараты, блокирующие половое созревание;
  • гормональные препараты;
  • хирургические операции.

Нововведения вступят в силу 13 октября.

6 августа Дональд Трамп подписал указ, запрещающий в стране родильный туризм. Также стало известно, что его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт покидает свою должность.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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