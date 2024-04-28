Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сильное землетрясение произошло в Индонезии

сейсмограф, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 09:23 Фото: Indiana University
В ночь на 28 апреля сильное землетрясение магнитудой 6,1 потрясло южную часть главного индонезийского острова Ява, сообщает Zakon.kz.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение произошло в 102 км к югу от города Банджар на глубине 68,3 км. Предупреждения о цунами не было.

Высотные здания в столице Джакарте раскачивались примерно минуту, а двухэтажные дома сильно тряслись в провинции Западная Ява Бандунге и в городах-спутниках Джакарты Депок, Тангеранг, Богор и Бекаси, пишет корреспондент Associated Press. О жертвах не сообщалось. По данным международного сайта сейсмических исследований, толчки произошли 27 апреля в 23:29 по местному времени.

По данным Агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение также ощущалось в других городах Западной Явы, Джокьякарты и провинции Восточная Ява. Сейсмологи предупреждают о неслабых афтершоках – повторных толчках.

В ночь на 27 апреля на Тайване вновь произошло ощутимое землетрясение. 

Читайте также

ЦАХАЛ бомбит два города в секторе Газа
ЦАХАЛ бомбит два города в секторе Газа
Появилось видео с обращением двух израильских заложников
Появилось видео с обращением двух израильских заложников
За сколько продали часы богатейшего человека на &quot;Титанике&quot;
За сколько продали часы богатейшего человека на "Титанике"
Мухит Турсынали
Индонезия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные осадки и заморозки вновь ожидаются в Казахстане
Сильные осадки и заморозки вновь ожидаются в Казахстане
Как происходит выплата возмещения при лишении банка лицензии
Банк лишили лицензии в Казахстане: сколько денег может вернуть вкладчик
медиаменеджер
Lamborghini или помощь нуждающимся: Арман Давлетяров показал беседу с сыном
задержание подозреваемого
Подозреваемого в убийстве учителя задержали в Уральске
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: