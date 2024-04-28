Сильное землетрясение произошло в Индонезии

В ночь на 28 апреля сильное землетрясение магнитудой 6,1 потрясло южную часть главного индонезийского острова Ява, сообщает Zakon.kz.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение произошло в 102 км к югу от города Банджар на глубине 68,3 км. Предупреждения о цунами не было.

Высотные здания в столице Джакарте раскачивались примерно минуту, а двухэтажные дома сильно тряслись в провинции Западная Ява Бандунге и в городах-спутниках Джакарты Депок, Тангеранг, Богор и Бекаси, пишет корреспондент Associated Press. О жертвах не сообщалось. По данным международного сайта сейсмических исследований, толчки произошли 27 апреля в 23:29 по местному времени.

По данным Агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение также ощущалось в других городах Западной Явы, Джокьякарты и провинции Восточная Ява. Сейсмологи предупреждают о неслабых афтершоках – повторных толчках.

В ночь на 27 апреля на Тайване вновь произошло ощутимое землетрясение.