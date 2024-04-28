Блогер Асхаб Тамаев попал в серьезное ДТП в центре Москвы
Фото: Instagram/tamaaev
Популярный в СНГ российский блогер Асхаб Тамаев попал в аварию во время ночного заезда, сообщает Zakon.kz.
По данным Telegram-канала Mash, ДТП произошло в районе Москва-Сити.
Интернет-звезда на своем BMW M5 столкнулся с другим автомобилем той же марки и, улетев с проезжей части, врезался в столб. О пострадавших не сообщается.
"Я живой. Ничего не случилось. Все нормально. Скоро выйду на связь", – написал сам блогер в своем Instagram.
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