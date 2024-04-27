Лилия Рах показала образ для нового выпуска шоу "Модный приговор"

Известный казахстанский байер, модный эксперт и блогер Лилия Рах сегодня, 27 апреля 2024 года, опубликовала очередной пост в Instagram. В нем она предстала в образе, который был подобран для нового выпуска шоу "Модный приговор", сообщает Zakon.kz.

Под публикацией казахстанка обратилась к своей аудитории:

"А вы уже посмотрели новый выпуск "Модного приговора"?"

Фолловеры осыпали Лилию Рах комплиментами:

"Вам очень идет макияж".

"Это прям 100% ваше место".

"Посмотрели, гордость и радость".

"Да! Лилия Робертовна, ты там шикарна! Я в восторге!"

"Умная, интеллигентная, успешная, красивая женщина!"

"Красавица! Но мало говорит. Хотелось бы больше слушать Лилию, а не Эвелину".

Отметим, что "Модный приговор" перестал выходить в эфир Первого канала в марте 2022 года. Но с 22 апреля телешоу вновь вернулось на экраны. Судьями в проекте выступают эксперты моды Александр Рогов и Лилия Рах.

Фото: Instagram/modniy.tv

15 апреля 2024 года Лилия Рах сообщила, что стала ведущей телевизионного шоу "Модный приговор" на российском Первом канале.