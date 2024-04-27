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Лилия Рах показала образ для нового выпуска шоу "Модный приговор"

Лилия Рах показала образ для нового выпуска шоу &quot;Модный приговор&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 16:08 Фото: Instagram/liliyarakh
Известный казахстанский байер, модный эксперт и блогер Лилия Рах сегодня, 27 апреля 2024 года, опубликовала очередной пост в Instagram. В нем она предстала в образе, который был подобран для нового выпуска шоу "Модный приговор", сообщает Zakon.kz.

Под публикацией казахстанка обратилась к своей аудитории:

"А вы уже посмотрели новый выпуск "Модного приговора"?"

Фолловеры осыпали Лилию Рах комплиментами:

  • "Вам очень идет макияж".
  • "Это прям 100% ваше место".
  • "Посмотрели, гордость и радость".
  • "Да! Лилия Робертовна, ты там шикарна! Я в восторге!"
  • "Умная, интеллигентная, успешная, красивая женщина!"
  • "Красавица! Но мало говорит. Хотелось бы больше слушать Лилию, а не Эвелину".

Отметим, что "Модный приговор" перестал выходить в эфир Первого канала в марте 2022 года. Но с 22 апреля телешоу вновь вернулось на экраны. Судьями в проекте выступают эксперты моды Александр Рогов и Лилия Рах.

Лилия Рах показала образ для нового выпуска шоу "Модный приговор", фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 16:08

Фото: Instagram/modniy.tv

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15 апреля 2024 года Лилия Рах сообщила, что стала ведущей телевизионного шоу "Модный приговор" на российском Первом канале.

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