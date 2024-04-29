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Панды напали на сотрудницу зоопарка

Зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 06:02 Фото: pixabay
В китайском городе Чунцин две панды на глазах у посетителей напали на сотрудницу зоопарка, сообщает Zakon.kz.

В сети появился ролик, на котором видно, как две панды бегут к смотрительнице зоопарка, когда она появляется в вольере с закусками. Одно животное стало кусать ее за лодыжки, а второе повалило на землю. После этого панды навалились на девушку.

На помощь сотруднице зоопарка пришел ее коллега. Заканчивается ролик тем, что обе сотрудницы пытаются спастись в вольере, а одна панда пускается в погоню.

В природе панды редко нападают на людей или других животных. Что их спровоцировало в этом случае – неизвестно. Хорошо, что сотрудница отделалась только порванной рубашкой и царапинами на плече.

4 апреля в Южной Корее около шести тысяч человек пришли на церемонию прощания с пандой Фу Бао, которую увезли в Китай.

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