В Корее несколько тысяч человек пришли на проводы панды

В Южной Корее около шести тыс. человек пришли на церемонию прощания с пандой Фу Бао, которую 4 апреля увезли в Китай, сообщает Zakon.kz.

В дождливую погоду жители страны собрались в последний раз увидеть Фу Бао в парке развлечений Everland в Йонгине. Оттуда панду отвезли в специальном фургоне в международный аэропорт Инчхон. Путь панды транслировали в прямом эфире местные СМИ.

Меры безопасности, созданные для Фу Бао, подверглись критике со стороны корейцев. Они были возмущены, что неизвестный чиновник прикоснулся к животному без перчаток, а представители медиа при съемке панды использовали вспышку и не носили защитные маски. Об этом сообщило издание The Korea Times.

Фанаты Фу Бао заявили, что она "выглядит как выставленный товар" и призвали китайские власти проявить особую заботу о молодой панде. Они напомнили, что животные испытывают стресс даже от незначительных шумов, поскольку у них крайне чувствительный слух.

"Фу Бао находится в безопасности и пребывает в добром здравии", – прокомментировали заявление фанатов в китайском центре охраны и исследований гигантской панды.

Южнокорейская панда была отправлена в Китай в соответствии с международным соглашением о содержании этих животных. Оно требует, чтобы все юные панды уезжали в Китай по достижении четырех лет.

Днем ранее пожилая жительница США погибла из-за нападения слона в Замбии.