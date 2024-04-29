В Венеции начались протесты против платного въезда в город

25 апреля Венеция ввела платный въезд для туристов и столкнулась с протестами жителей, сообщает Zakon.kz.

Нововведение внезапно вызвало недовольство не у туристов, а у местных жителей. Так венецианцы вышли на акцию протеста против введения налогового сбора. На плакатах участников акции было написано "Мы должны защищать, а не продавать Венецию".

Демонстранты заявили, что таким образом власти Венеции пытаются отвлечь жителей от реальных проблем, а новый налог никак не повлияет на крупные потоки туристов. Также они предложили властям вкладывать средства в социальное жилье и бороться с неконтролируемым распространением нелегальных гостиниц.

Оказалось, что в прошлом году Венецию посетили около 20 млн человек. При этом постоянное население города не превышает 49 тыс. человек.

С 25 апреля туристов, которые приезжают в Венецию на один день, обяжут платить за въезд в город по пять евро.