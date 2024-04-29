В мире распространяется понятие "тихое увольнение"

Тихое увольнение – это модель поведения, при которой сотрудник выполняет только минимальные обязательства для своей должности, не пытается расти профессионально и не берет дополнительных задач, чтобы улучшить результаты команды, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованию Gallup за 2023 год, 59% сотрудников из опрошенных по всему миру 122,4 тыс. человек находятся в стадии "тихого увольнения". Наиболее распространенным фактором стала "культура поведения и менеджмента". Так ответили 41% респондентов.

В число ответов, включенных в эту группу, вошли:

Я бы хотел, чтобы руководители были ближе к сотрудникам и вели себя более открыто;

Необходимо давать людям больше автономии в действиях, поощряя их креативность;

Я бы хотел узнавать больше нового в рабочем процессе, но моя работа является монотонной;

Я бы хотел большего уважения к себе;

Необходимо ставить более четкие и понятные цели в работе.

На втором месте причины, связанные с низкой оплатой труда, компенсациями, льготами, питанием и т. п. Так ответили 28% опрошенных.

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На третьем месте причины психофизического состояния. Это чрезмерные или слишком частые сверхурочные нагрузки, желание больше работать из дома, недовольство слишком коротким обеденным перерывом, отсутствие медицинской помощи на рабочем месте и т. д. Такие ответы назвали 16% участников опроса.

Недавно стало известно, что Tesla уволит более 10% сотрудников по всему миру.