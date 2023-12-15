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Аэропорт Астаны напомнил пассажирам о "тихом" режиме

Аэропорт Астаны напомнил пассажирам о "тихом" режиме Фото: Telegram/nqzairport
Аэропорт Астаны обратился к пассажирам, которым напомнил о работе в "тихом" режиме, сообщает Zakon.kz.

Обращение к пассажирам 15 декабря 2023 года опубликовали в Telegram-канале воздушной гавани столицы.

"Уважаемые пассажиры! Аэропорт Астаны – один из крупнейших авиационных узлов Центральной Азии. Мы стремимся обеспечить вам комфорт и безопасность во время вашего путешествия. Чтобы ваше пребывание в аэропорту было более приятным, аэропорт работает в режиме "тихий аэропорт", – говорится в сообщении.

"Тихий аэропорт" – это инициатива, направленная на минимизацию шума и отвлекающих факторов, создаваемых в процессе работы аэропорта.

"Мы осознаем, что ожидание рейса может быть немного утомительным и напряженным, поэтому решили снизить помехи, чтобы вы могли отдохнуть и быть более сосредоточенными на своем путешествии. Поэтому просим вас быть внимательными и следить за обновлениями на информационных табло. Они помогут вам ориентироваться по аэропорту, предоставляя актуальную информацию о времени прибытия и вылета рейсов".Пресс-служба Международного аэропорта Астаны

Таким образом, как считают в воздушной гавани столицы, пассажиры смогут "эффективно планировать свое время и избежать возможных задержек или пропусков рейсов".

Отметим, что столичный аэропорт в "тихом" режиме работает с 2016 года.

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