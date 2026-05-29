Наука и технологии

Огромные массы теплой воды в Тихом океане угрожают всему миру

Фото: pexels
Спутник НАСА запечатлел, что в Тихом океане у побережья Южной Америки образовалась волна теплой воды шириной в сотни километров. Это свидетельствует о вероятном появлении явления Эль-Ниньо в конце года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Phys.org, на спутниковых снимках 2026 года были зафиксированы несколько таких явлений.

Поскольку вода расширяется при нагревании, повышение уровня воды в определенной области океана указывает на повышение температуры океана. Явление Эль-Ниньо может вызывать сильные осадки в одних регионах и дефицит осадков в других, парализуя повседневную жизнь и торговлю по всему миру.

Эти волны образуются после коротких периодов, когда ветры над крайней западной экваториальной частью Тихого океана меняют преобладающие восточные ветры – с востока на запад – на западные.

Этот эффект, в сочетании с общим ослаблением восточных ветров вдоль экватора, и приводит к потеплению воды в тропиках западной части Тихого океана и повышению уровня моря.

После этого образовавшаяся волна распространяется на восток в течение нескольких недель, в конечном итоге достигая Южной Америки и вызывая нагревание и повышение уровня воды у побережья.

Эль-Ниньо развивается, когда в течение нескольких месяцев появляются многочисленные волны Кельвина, и теплая вода накапливается у берегов Колумбии, Эквадора и Перу.

Ранее мы писали о том, что нечто "беспрецедентное" происходит с вращением Земли.

Аксинья Титова
