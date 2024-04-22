Паводки в России: в Тюменской области снизился уровень воды в реке Ишим
В Telegram он отметил, что в данное время нужно минимизировать последствия паводка.
"Уровень воды сегодня в реке Ишим составлял 10 м 64 см, буквально четыре часа назад понижение произошло на 2 см, это уже очень радует, что хотя бы пик мы прожили", – сказал он.
По его словам, в круглосуточном режиме происходит мониторинг промочек грунта на дамбах, техника постоянно стоит наготове. На сегодняшний день сформирован фонд из 321 тыс. мешков с песком, они находятся на площадке дамбы для быстрого реагирования в случае протечек.
Ранее режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам в Тюменской области ввели заблаговременно. Прогнозировался высокий уровень в реках Ишим и Тобол. Губернатор региона Александр Моор сообщал, что растет вероятность прорыва дамб или перелива через них.
Отметим, что власти Курганской области 19 апреля сообщили, что уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос и достиг 1006 см. Жителей нескольких округов попросили эвакуироваться заранее.