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Архивное фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма появилось в Сети

Архивное фото Кейт Миддлтон и принца Уильям появился в Сети, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 00:17 Фото: Instagram/princeandprincessofwales
В Великобритании 29 апреля Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили 13-ю годовщину со дня свадьбы, сообщает Zakon.kz.

В честь этого на официальной странице королевской четы появилась архивная фотография со дня свадьбы. 

"В этот день, 13 лет назад!" – написано под постом. 

Принц и принцесса Уэльские стали супругами в апреле 2011 года.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон впервые обратилась к поклонникам после долгого отсутствия. Она сообщила, что больна раком. 

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