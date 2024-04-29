Архивное фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма появилось в Сети

В Великобритании 29 апреля Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили 13-ю годовщину со дня свадьбы, сообщает Zakon.kz.

В честь этого на официальной странице королевской четы появилась архивная фотография со дня свадьбы.

"В этот день, 13 лет назад!" – написано под постом.

Принц и принцесса Уэльские стали супругами в апреле 2011 года.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон впервые обратилась к поклонникам после долгого отсутствия. Она сообщила, что больна раком.