Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
Как пишет arXiv, команда проанализировала движение транснептуновых объектов (ТНО) – небесных тел различного размера, расположенных за пределами орбиты Нептуна. К ним относятся карликовые планеты Плутон и Эрида.
Утоняется, что ученые провели компьютерное моделирование с учетом новых данных о траекториях ТНО. Результаты исследования указывают на существование таинственной девятой планеты.
Согласно расчетам, неизвестный мир может быть примерно в пять раз массивнее Земли и находится в 500 раз дальше от Солнца, чем наша планета. Эта огромная дистанция затрудняет его поиски, поскольку почти невидимый Плутон расположен лишь в 40 раз дальше от Солнца по сравнению с Землей.
Астрономы рассчитывают, что новые телескопы и методы изучения космоса позволят им заглянуть в глубь внешних рубежей Солнечной системы.
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