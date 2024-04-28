Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы

Астрономы Калифорнийского технологического института заявили, что нашли самые убедительные статистические доказательства существования пока неоткрытой девятой планеты на краю Солнечной системы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет arXiv, команда проанализировала движение транснептуновых объектов (ТНО) – небесных тел различного размера, расположенных за пределами орбиты Нептуна. К ним относятся карликовые планеты Плутон и Эрида.

Утоняется, что ученые провели компьютерное моделирование с учетом новых данных о траекториях ТНО. Результаты исследования указывают на существование таинственной девятой планеты.

Согласно расчетам, неизвестный мир может быть примерно в пять раз массивнее Земли и находится в 500 раз дальше от Солнца, чем наша планета. Эта огромная дистанция затрудняет его поиски, поскольку почти невидимый Плутон расположен лишь в 40 раз дальше от Солнца по сравнению с Землей.

Астрономы рассчитывают, что новые телескопы и методы изучения космоса позволят им заглянуть в глубь внешних рубежей Солнечной системы.

Отметим, что одну за другой наши соседи и зарубежные страны отправляют женщин в космос. Zakon.kz узнал, почему до сих пор казахстанка не побывала в космосе, могут ли ей это запретить и как женское телосложение влияет на выход в открытый космос.

