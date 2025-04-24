Китай собирается возвести АЭС прямо на Луне

Представленная китайскими госслужащими презентация показала, что Пекин планирует снабжать международную космическую лунную станцию энергией от мини-АЭС, сообщает Zakon.kz.

По информации Naked Science, на презентации в Шанхае Пэй Чжао Юй, главный инженер китайской роботизированной миссии "Чанъэ-8", представил облик базы, которую КНР построит на Луне после 2030 года.

Материалы презентации свидетельствуют о намерении китайцев использовать на лунной базе атомный реактор. Лунные условия делают мини-АЭС востребованной: ночь длиной в 14 суток слабо совместима с солнечной энергией.



Еще важнее то, что забраться на такие крутые склоны сложно даже на Земле. Лунные условия в силу необходимости перемещаться в скафандрах для альпинизма подходят куда меньше.

С другой стороны, та же специфика Луны затруднит работу АЭС. От последней нужно постоянно отводить тепло. На Земле оно уходит в атмосферу, но на спутнике ее нет. Отвод радиаторами в теории возможен, но лунным днем затруднен (радиаторы нагревают солнечные лучи).

Кроме того, такие радиаторы велики по площади и массе. Их нужно как-то закапывать в местный грунт, чтобы они были устойчивы (что сложно в приполярных зонах с их вероятной вечной мерзлотой).

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