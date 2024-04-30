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Давка произошла на концерте группы "Звери" в России

певец, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 23:16 Фото: Instagram/zveri_official
Зрители пожаловались на давку во время концерта группы "Звери" в Тюмени, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ura.ru, люди оказались недовольны выбранной площадкой. По их словам, на концерте были слишком узкие проходы, из-за которых образовалась давка.

"После концерта "Зверей" мы выходили с танцпола, огромная толпа людей проходила через узкий проход, который еще и бы с высоким порогом. Естественно, люди об него запинались или просто притормаживали, чтобы перейти. А сзади вся эта масса давит на проходящего", – рассказала зрительница.

Ранее, в мае 2023 года, солист группы "Звери" Роман Билык устроил пьяный дебош в самарском баре.

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