Давка произошла на концерте группы "Звери" в России
Фото: Instagram/zveri_official
Зрители пожаловались на давку во время концерта группы "Звери" в Тюмени, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Ura.ru, люди оказались недовольны выбранной площадкой. По их словам, на концерте были слишком узкие проходы, из-за которых образовалась давка.
"После концерта "Зверей" мы выходили с танцпола, огромная толпа людей проходила через узкий проход, который еще и бы с высоким порогом. Естественно, люди об него запинались или просто притормаживали, чтобы перейти. А сзади вся эта масса давит на проходящего", – рассказала зрительница.
Ранее, в мае 2023 года, солист группы "Звери" Роман Билык устроил пьяный дебош в самарском баре.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript