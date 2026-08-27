В России отменили концерт известной провокационной группы

Запланированный на 27 августа в Нижнем Новгороде концерт группы t.A.T.u. отменили, сообщает Zakon.kz.

Концерт, который несколько раз переносили, все же отменили. Об этом участницы группы рассказали 26 августа в своих соцсетях.

Изначально выступление должно было состояться 7 июня во Дворце спорта "Нагорный", однако организаторы перенесли его на более позднюю дату, не объяснив причин. Позднее стало известно, что концерт все же пройдет на новой площадке 27 августа.

На "Яндекс Афише" стоимость билетов начиналась от 6 549 рублей, самые дорогие места на балконе оценивались в 15 049 рублей. Причины отмены не называются. Зрителям, купившим билеты, обещают вернуть деньги в установленном порядке.

Также неоднозначной остается ситуация с концертом американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге.