Американец напал на бизона во время прогулки в нацпарке
Фото: pixabay
В США пьяный мужчина во время прогулки в национальном парке Йеллоустоун пнул бизона и был задержан, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет служба национального парка,
"40-летний мужчина Кларенс Йодер из штата Айдахо преследовал стадо бизонов и ударил бизона по ноге... Йодер был задержан и обвинен в нахождении под воздействием алкоголя в такой степени, которая может представлять для него опасность при приближении к дикому животному", – говорится в сообщении.
Туриста обвинили в:
- нахождении под воздействием алкоголя в такой степени, которая может представлять для него опасность,
- хулиганстве, направленном на создание или поддержание опасных условий,
- приближении к дикой природе и
- нарушении дикой природы.
Американцу грозит штраф до пяти тысяч долларов и шесть месяцев тюремного заключения.
Отмечается, что это первый зарегистрированный инцидент, когда посетитель был ранен бизоном в 2024 году. Последний зарегистрированный инцидент произошел 17 июля 2023 года. В 2023 году был зарегистрирован один инцидент, в 2022 году – три.
Ранее сообщалось, что в Турции приехавший на отдых с семьей мужчина оказался частично парализован после похода в спортзал.
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