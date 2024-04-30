Американец напал на бизона во время прогулки в нацпарке

В США пьяный мужчина во время прогулки в национальном парке Йеллоустоун пнул бизона и был задержан, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет служба национального парка,

"40-летний мужчина Кларенс Йодер из штата Айдахо преследовал стадо бизонов и ударил бизона по ноге... Йодер был задержан и обвинен в нахождении под воздействием алкоголя в такой степени, которая может представлять для него опасность при приближении к дикому животному", – говорится в сообщении.

Туриста обвинили в:

нахождении под воздействием алкоголя в такой степени, которая может представлять для него опасность,

хулиганстве, направленном на создание или поддержание опасных условий,

приближении к дикой природе и

нарушении дикой природы.



Американцу грозит штраф до пяти тысяч долларов и шесть месяцев тюремного заключения.

Отмечается, что это первый зарегистрированный инцидент, когда посетитель был ранен бизоном в 2024 году. Последний зарегистрированный инцидент произошел 17 июля 2023 года. В 2023 году был зарегистрирован один инцидент, в 2022 году – три.

Ранее сообщалось, что в Турции приехавший на отдых с семьей мужчина оказался частично парализован после похода в спортзал.