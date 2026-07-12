Бизон подбросил в воздух пожилого туриста в зоне отдыха

В Йеллоустонском национальном парке США разъяренный бизон бросился на пожилого мужчину и подбросил его на 2,5 метра в воздух, как тряпичную куклу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, перед нападением огромное животное паслось возле столика для пикника, а пожилой мужчина и его внук передвигались по парку примерно в 90 метрах от него, но не смогли пройти мимо.

Туристы остановились, чтобы запечатлеть, как бизон катается в пыли. Неожиданно бык поднялся и после того, как мимо него проехал грузовик, бросился к деревьям, где прятался пенсионер.

В первый раз ему удалось убежать от животного, пока тот вымещал злость на молодом дереве. Однако бык быстро настиг пенсионера и сокрушительным ударом головой подбросил мужчину в воздух.

По имеющейся информации, в результате инцидента пожилой человек получил серьезные травмы и был срочно доставлен в больницу.

Очевидцы заметили, как животное схватило свою жертву, зацепив ее "левым рогом, упирающимся в бедро". Фотограф, в чей объектив попали кадры нападения, после произошедшего прекратил снимать и бросился на бизона, крича изо всех сил. Он остерегался, что бык добьет свою жертву.

К фотографу присоединились еще несколько очевидцев. Им удалось спугнуть бизона. Служба национальных парков не комментировала информацию об инциденте.

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