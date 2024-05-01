Обвал шоссе в Китае: 18 авто оказались в ловушке

18 автомобилей не могут извлечь из-за обвала шоссе в Китае. Есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz.

Издание Синьхуа сообщает, что 1 мая около 02:10 произошел обвал на участке скоростной автомагистрали "Мэйда" (Мэйчжоу-Дабу), расположенном в провинции Гуандун в Южном Китае. В результате 18 автомобилей оказались в ловушке и 31 человек госпитализирован.

Автодорога в настоящее время закрыта, ведутся спасательные работы и устанавливаются причины ЧП.

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