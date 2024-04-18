Оползень и обвал грунта: ЧП произошло на стройке в Алматы
Фото: МЧС РК
В Алматы на территории стройки сошла оплывина, а также произошел обвал грунта, сообщает Zakon.kz.
По данным МЧС РК, инцидент произошел в Медеуском районе.
"Из-за выпадения осадков в виде дождя и переувлажнения грунта на территории строящегося трехэтажного дома сошла оплывина объемом 50 тыс. куб. м и остановилась внутри котлована. Также с южной стороны дома произошел обвал грунтовой массы объемом 15-20 куб. м", – сообщили в ведомстве 18 апреля.
Жертв, пострадавших и разрушений нет.
Силами ДЧС проводится детальное обследование участка, угрозы нет.
17 апреля в Алматы в Медеуском районе оплывина сошла на дорогу.
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