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Оползень и обвал грунта: ЧП произошло на стройке в Алматы

В Алматы на стройке сошел оползень, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 17:36 Фото: МЧС РК
В Алматы на территории стройки сошла оплывина, а также произошел обвал грунта, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, инцидент произошел в Медеуском районе. 

"Из-за выпадения осадков в виде дождя и переувлажнения грунта на территории строящегося трехэтажного дома сошла оплывина объемом 50 тыс. куб. м и остановилась внутри котлована. Также с южной стороны дома произошел обвал грунтовой массы объемом 15-20 куб. м", – сообщили в ведомстве 18 апреля.

Жертв, пострадавших и разрушений нет.


Силами ДЧС проводится детальное обследование участка, угрозы нет.

17 апреля в Алматы в Медеуском районе оплывина сошла на дорогу.

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