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Женщине по ошибке сделали аборт в Чехии

Женщине по ошибке сделали аборт в Чехии, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 21:39 Фото: pixabay
В пражской больнице произошел случай, который шокировал как медицинское сообщество, так и общественность. В результате недоразумения медики совершили фатальную ошибку, сделав аборт женщине, которая обратилась лишь на плановый осмотр, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местный телеканал CNN Prima News, случай произошел, когда в клинику поступили две иностранные гражданки, обе азиатского происхождения.

Одна из них была на четвертом месяце беременности и пришла на плановый осмотр, в то время как вторая обратилась для проведения процедуры кюретажа матки. Однако по непонятным причинам первая пациентка ошибочно попала на операционный стол вместо второй, и медики провели процедуру аборта.

Отмечается, что пресс-служба больницы заявила о "несоблюдении правил внутреннего распорядка" и извинилась перед пострадавшей женщиной. Кроме того, медицинское учреждение выплатило ей моральную компенсацию, размер которой не был раскрыт, и временно отстранило персонал, причастный к операции, для проведения детальной проверки произошедшего.

Ранее сообщалось, что Франция первой в мире закрепила право на аборт в Конституции. 

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