Женщине по ошибке сделали аборт в Чехии
Как пишет местный телеканал CNN Prima News, случай произошел, когда в клинику поступили две иностранные гражданки, обе азиатского происхождения.
Одна из них была на четвертом месяце беременности и пришла на плановый осмотр, в то время как вторая обратилась для проведения процедуры кюретажа матки. Однако по непонятным причинам первая пациентка ошибочно попала на операционный стол вместо второй, и медики провели процедуру аборта.
Отмечается, что пресс-служба больницы заявила о "несоблюдении правил внутреннего распорядка" и извинилась перед пострадавшей женщиной. Кроме того, медицинское учреждение выплатило ей моральную компенсацию, размер которой не был раскрыт, и временно отстранило персонал, причастный к операции, для проведения детальной проверки произошедшего.
Ранее сообщалось, что Франция первой в мире закрепила право на аборт в Конституции.