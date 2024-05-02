Туристы с детьми в Анталии пострадали во время столкновения джипов для сафари

2 мая около 8:30 два джипа для сафари столкнулись в районе Манавгат турецкой провинции Анталья, в результате аварии пострадали 16 человек, среди которых 13 – туристы, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Haberimizvar.net, после столкновения одна из машин, принадлежащих туркомпании, врезалась в бетонный столб и легла на бок.

Отмечается, что в числе пострадавших два ребенка семи и 11 лет. В джипах также находились британские и ирландские туристы. Раненых госпитализировали. Состояние здоровья одной из пострадавших оценивается как тяжелое, у остальных пострадавших угрозы для жизни нет.

Как уточняется, прокуратура начала расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что трое туристов застряли на вершине горы в Туркестанской области.