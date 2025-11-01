#Народный юрист
Мир

Туристы перевернулись на автомобиле во время сафари в Турции

туристы перевернулись на автомобиле во время сафари в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 01:50 Фото: pixabay
11 человек, 10 из которых иностранные туристы, получили ранения в результате опрокидывания автомобиля для сафари в турецком районе Манавгат, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lider Antalya, авария произошла из-за столкновения двух машин для сафари. От сильного удара одна из них перевернулась. Среди пострадавших – четверо граждан Швеции, четверо граждан Великобритании и двое граждан Польши.

Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницы Манавгата после оказания первой помощи на месте происшествия. На место прибыли спасатели, жандармерия и медики.

Как уточняется, водитель перевернувшегося автомобиля также получил травмы. Причины аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что девочку выкрали у матери во время путешествия по Индии. Ребенка изнасиловали и обезглавили.

