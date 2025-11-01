Туристы перевернулись на автомобиле во время сафари в Турции
Фото: pixabay
11 человек, 10 из которых иностранные туристы, получили ранения в результате опрокидывания автомобиля для сафари в турецком районе Манавгат, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Lider Antalya, авария произошла из-за столкновения двух машин для сафари. От сильного удара одна из них перевернулась. Среди пострадавших – четверо граждан Швеции, четверо граждан Великобритании и двое граждан Польши.
Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницы Манавгата после оказания первой помощи на месте происшествия. На место прибыли спасатели, жандармерия и медики.
Как уточняется, водитель перевернувшегося автомобиля также получил травмы. Причины аварии устанавливаются.
