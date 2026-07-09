Казахстанец поймал белого осетра весом больше 300 кг в Канаде

Фото: instagram/shayekin_ruslan

Казахстанец Руслан Шаекин в Канаде поймал осетра весом больше 300 кг. Добыче около 80-100 лет, сообщает Zakon.kz.

Своим трофеем соотечественник похвастался в соцсетях. Он уточнил, что рыбачил с командой и это их общая заслуга. "Самого большого осетра в мире можно поймать на реке Фрейзер в Британской Колумбии (Канада). Мы приехали именно сюда за трофеем. Сегодня наша мечта сбылась". Руслан Шаекин Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шаекин Руслан (@shayekin_ruslan) Рыболов-любитель поделился рекордными параметрами белого осетра: длина – 305 см,

длина до конца хвоста – 327 см,

обхват – 115 см. "По таблице с такими данными примерный вес 300-350 кг. Примерный возраст рыбы – 85-100 лет (чипа нет, ее никогда никто не ловил). Поймать такого трофея – это просто большая удача. Фарт. Сезон. Люди рядом. Главное – настрой. Наш гид ловит рыбу с пяти лет. За прошлый год, по его статистике, он был на реке 185 дней. И за всю жизнь это его вторая рыба больше трех метров. Он сам безумно счастлив. Благодарю всех ребят, кто рядом. Это нереально круто – достигать своих целей". Руслан Шаекин Дайвер из Актау ранее запечатлел невероятную красоту подводного мира Каспийского моря.

Поделитесь новостью