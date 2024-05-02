Вупи Голдберг рассказала, как ее мать потеряла память из-за электрошоковой терапии
Фото: Instagram/whoopigoldberg
Американская актриса и телеведущая Вупи Голдберг в готовящихся к выходу мемуарах "Остатки сладки. Мама, брат и я" рассказала о том, как ее мать потеряла память из-за электрошоковой терапии, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание People, мать артистки Эмма Харрис провела в больнице два года, пока будущая Голдберг была маленькой. Выйдя из больницы, она не узнала своих детей, о чем рассказала дочери только через 40 лет.
"Она сказала: "Я не знала, кто вы, когда выписалась. Не понимала, кто вы такие. Но знала, что не хочу возвращаться в ту клинику, и сделала все, что могла. Если бы мне сказали, что небо зеленое, а я видела, что оно синее, я бы согласилась – да, зеленое. Потому что не хотела назад", – цитирует мать 68-летняя Голдберг.
В передаче The View после публикации отрывка Голдберг отметила, что согласие на лечение матери жесткими методами дали ее отец и дед.
"Тогда в этой стране любой мужчина в твоей жизни мог принимать медицинские решения за тебя", – объяснила она.
Ранее сообщалось, что актриса Дженнифер Энистон планирует выпустить мемуары, в которых она расскажет о браке с артистом Брэдом Питтом до его женитьбы на Анджелине Джоли
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript