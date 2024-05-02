Вупи Голдберг рассказала, как ее мать потеряла память из-за электрошоковой терапии

Американская актриса и телеведущая Вупи Голдберг в готовящихся к выходу мемуарах "Остатки сладки. Мама, брат и я" рассказала о том, как ее мать потеряла память из-за электрошоковой терапии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание People, мать артистки Эмма Харрис провела в больнице два года, пока будущая Голдберг была маленькой. Выйдя из больницы, она не узнала своих детей, о чем рассказала дочери только через 40 лет.





"Она сказала: "Я не знала, кто вы, когда выписалась. Не понимала, кто вы такие. Но знала, что не хочу возвращаться в ту клинику, и сделала все, что могла. Если бы мне сказали, что небо зеленое, а я видела, что оно синее, я бы согласилась – да, зеленое. Потому что не хотела назад", – цитирует мать 68-летняя Голдберг.

В передаче The View после публикации отрывка Голдберг отметила, что согласие на лечение матери жесткими методами дали ее отец и дед.

"Тогда в этой стране любой мужчина в твоей жизни мог принимать медицинские решения за тебя", – объяснила она.

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