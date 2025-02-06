ИИ использовал образ Вупи Голдберг для мошеннической рекламы

69-летняя американская актриса Вупи Голдберг предупредила общественность о "фальшивой" рекламе средства для похудения с ее участием, созданной с помощью искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

В выпуске программы "The View" актриса пояснила, что не имеет к этому никакого отношения.

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"Я предупреждаю всех. В сети Instagram гуляет фальшивая реклама о похудении, в которой я, искусственный интеллект, говорю всякую ерунду", – сказала она.

Голдберг не уточнила, какой именно препарат использует ее образ, но сказала:

"Они взяли что-то из "CBS Sunday Morning" и "заставили меня" продавать плохие препараты для похудения. Не надо, не надо этим заниматься. Я не имею к этому никакого отношения, и я не хочу, чтобы вы все думали, что это исходит от меня".

Голдберг также предупредил общественность об опасностях контента, созданного ИИ.

"Я не знаю, кто эти люди. В этом проблема с ИИ. Вы не знаете, кто его создал. Но я говорю вам, что это полная чушь, не ведитесь на это. Я ничего не продаю, пока не скажу: "Эй, это я, Вупи". Так вы поймете, что это я", – добавила она.

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