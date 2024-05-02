Мощную магнитную бурю зафиксировали ученые в атмосфере Земли

В атмосфере Земли произошла третья по силе за этот год магнитная буря, говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики, сообщает Zakon.kz.

В институте заявили, что текущий индекс магнитной бури составляет около 7. Уточняется, что это третья по силе буря года. Ученые заявили, что причины события по-прежнему не полностью понятны.

В лаборатории отметили, что почти над всей территории России сформировалась зона полярных сияний.



"На широтах выше 65 градусов вероятности 90%. Высокие вероятности опускания полярного овала до широт Москвы и Санкт-Петербурга!" – добавили в лаборатории.

Также сообщается, что слабая магнитная буря началась несколько часов назад, но затем усилилась. Ученые подчеркнули, что произошедший ранее слабый выброс солнечной массы с западного края Солнца не должен был привести к такому событию, его вероятность составляла всего около 15%. Кроме того, солнечное вещество не могло бы достичь Земли всего за одни сутки.

"По предварительным оценкам, до Земли похоже добрался слабый выброс, произошедший ещё 29 апреля и имевший также очень низкие вероятности на формирование магнитной бури", – заключили исследователи.

В последние два дня на Солнце заметили тенденцию к росту активности. По мнению ученых, на предстоящие выходные и следующую неделю может ужесточиться прогноз по магнитным бурям.

Ранее сообщалось, когда в мае 2024 года ждать магнитные бури.