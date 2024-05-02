Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мощную магнитную бурю зафиксировали ученые в атмосфере Земли

магнитная буря, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 01:20 Фото: xras.ru
В атмосфере Земли произошла третья по силе за этот год магнитная буря, говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики, сообщает Zakon.kz.

В институте заявили, что текущий индекс магнитной бури составляет около 7. Уточняется, что это третья по силе буря года. Ученые заявили, что причины события по-прежнему не полностью понятны.

В лаборатории отметили, что почти над всей территории России сформировалась зона полярных сияний.

"На широтах выше 65 градусов вероятности 90%. Высокие вероятности опускания полярного овала до широт Москвы и Санкт-Петербурга!" – добавили в лаборатории.

Также сообщается, что слабая магнитная буря началась несколько часов назад, но затем усилилась. Ученые подчеркнули, что произошедший ранее слабый выброс солнечной массы с западного края Солнца не должен был привести к такому событию, его вероятность составляла всего около 15%. Кроме того, солнечное вещество не могло бы достичь Земли всего за одни сутки.

"По предварительным оценкам, до Земли похоже добрался слабый выброс, произошедший ещё 29 апреля и имевший также очень низкие вероятности на формирование магнитной бури", – заключили исследователи.

В последние два дня на Солнце заметили тенденцию к росту активности. По мнению ученых, на предстоящие выходные и следующую неделю может ужесточиться прогноз по магнитным бурям.

Ранее сообщалось, когда в мае 2024 года ждать магнитные бури.

Читайте также

в США вынесли приговор мужу за то, что он закопал заживо свою жену
Американец заживо закопал раненую жену, но ей удалось выжить
актриса
Вупи Голдберг рассказала, как ее мать потеряла память из-за электрошоковой терапии
разрушенный мост в Китае
Число жертв при обрушении автомагистрали в Китае увеличилось еще на 12 человек
Елена Беляева
Россия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рассылка с номера 1414, Казахстан, егов
К казахстанцам обратились по поводу рассылки с номера 1414
новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Брат Салтанат Нукеновой обратился к присяжным
Брат Салтанат Нукеновой обратился к присяжным
Медики назвали три самые полезные ягоды
Медики назвали три самые полезные ягоды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: