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Фотограф показал фантастические маковые поля близ Бишкека

Маковые поля близ Бишкека очаровали пользователей Сети, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 11:08 Фото: pxhere
В Кыргызстане зацвели маковые поля. Завораживающими кадрами с места поделился фотограф Николай Гладков. Блогер также обратился к подписчикам и попросил их об уважении к природе, сообщает Zakon.kz.

Публикации в Instagram Гладков разместил 2 мая 2024 года.

В подписи к видео фотограф отметил, что сезон фотосессий в маках открыт.

"Давайте договоримся и пообещаем себе, не затаптывать поля, не заезжать на авто, не сорить и быть культурными", – добавил он.

Уже к следующему посту Гладков решил оставить напоминание туристам и любителям красивых фотографий.

"70-80% земли, где цветут красивые маки, являются частными или государственными землями, где произрастают полезные зерновые (и не только) культуры! А ваши хаотичные и беспорядочные похождения по этим местам, напрочь убивают произрастание других растений! Уважайте чужой труд! Соблюдайте порядок и не мусорите!"Николай Гладков

В продолжении он добавил, что в ближайшие две недели такие поля будут цвести по всей Чуйской области.

"Я искренне надеюсь на вашу добросовестность, культуру и уважение к окружающему вас миру! Ведь чистота и порядок начинается внутри нас с вами".Николай Гладков

Ранее фотограф Дмитрий Доценко опубликовал снимки алматинских гор после дождя. Он отметил, что 2 мая 2024 года они были необычайно красивы благодаря дождю и ветру, очистившим воздух.

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