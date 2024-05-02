Горы после дождя заворожили алматинцев

Снимки он опубликовал в Instagram.

Алматинцы рассказали о том, что тоже весь день любовались горными склонами.

– Никогда еще я не радовалась так дождям у нас в Алматы, после них такие красивые и чистые горы.

– Сегодня горы были потрясающе.

– Ехала за рулем и не могла смотреть на дорогу спокойно.

– Какая красота. Я тоже целый день смотрела на горы. Они удивительно красивы. На вершинах – зима, а холмы уже в зелени.



– Да! Я замерла на минуту.