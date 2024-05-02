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Горы после дождя заворожили алматинцев

Алматинские горы снял фотограф, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 23:02 Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф Дмитрий Доценко опубликовал фотографии алматинских гор после дождя. По его словам, он собирал кадры с разных точек города с 4:00, сообщает Zakon.kz.

Снимки он опубликовал в Instagram.

"Алматинцы, все сегодня обратили внимание на горы? Как красиво их было видно! Все благодаря дождю и ветру, очистившим воздух. Ну а я стараюсь не упускать такие редкие моменты. С четырех утра делал эти фотографии в разных местах города. Получилась целая подборка! С радостью показываю", – подписал пост фотограф.

Алматинцы рассказали о том, что тоже весь день любовались горными склонами.

– Никогда еще я не радовалась так дождям у нас в Алматы, после них такие красивые и чистые горы.

– Сегодня горы были потрясающе.

– Ехала за рулем и не могла смотреть на дорогу спокойно.

– Какая красота. Я тоже целый день смотрела на горы. Они удивительно красивы. На вершинах – зима, а холмы уже в зелени.

– Да! Я замерла на минуту.


Ранее Доценко опубликовал интересное видео. Сначала на кадрах представлен город в первых числах апреля, а затем – в конце месяца. Удивительные изменения в природе понравились армии поклонников.

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