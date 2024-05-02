Горы после дождя заворожили алматинцев
Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф Дмитрий Доценко опубликовал фотографии алматинских гор после дождя. По его словам, он собирал кадры с разных точек города с 4:00, сообщает Zakon.kz.
Снимки он опубликовал в Instagram.
"Алматинцы, все сегодня обратили внимание на горы? Как красиво их было видно! Все благодаря дождю и ветру, очистившим воздух. Ну а я стараюсь не упускать такие редкие моменты. С четырех утра делал эти фотографии в разных местах города. Получилась целая подборка! С радостью показываю", – подписал пост фотограф.
Алматинцы рассказали о том, что тоже весь день любовались горными склонами.
– Никогда еще я не радовалась так дождям у нас в Алматы, после них такие красивые и чистые горы.
– Сегодня горы были потрясающе.
– Ехала за рулем и не могла смотреть на дорогу спокойно.
– Какая красота. Я тоже целый день смотрела на горы. Они удивительно красивы. На вершинах – зима, а холмы уже в зелени.
– Да! Я замерла на минуту.
Ранее Доценко опубликовал интересное видео. Сначала на кадрах представлен город в первых числах апреля, а затем – в конце месяца. Удивительные изменения в природе понравились армии поклонников.
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