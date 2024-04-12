Фотограф показал контрасты на озере Малый Талдыколь

Профессиональный фотограф Дмитрий Доценко отправился в Астану и запечатлел удивительное место. А именно – Малый Талдыколь. Красочными кадрами мастер поделился с подписчиками на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации за 11 апреля 2024 года Доценко подчеркнул: "Озеро посреди мегаполиса".

"Обитают десятки различных птиц: лебеди, цапли, гуси, бакланы, а также краснокнижные пеликаны. И все это великолепие природы можно наблюдать прямо на фоне небоскребов и футуристической архитектуры столицы. Потрясающие контрасты!" Дмитрий Доценко

Комментаторы в очередной раз поблагодарили фотографа и отметили, что с ним познавательно и интересно. Несмотря на восторженные отзывы, пользователи Сети огорчены, что жители столицы могут лишиться этой красоты из-за масштабного строительства.

Оставили бы застройщики эту дикую природу в покое. Был бы в столице прекрасный парк.

Все это хотят застроить. Экологи судятся уже много лет.

Ходим на набережную смотреть на птиц и жалеем, что губим природу сами.

Обалденные кадры. Пусть наша красивая природа сохранится.

Спасибо вам огромное за ваши необыкновенные фото! Любуюсь и думаю, чтоб такая природа окружали нас всегда, где есть красивые птицы и животные.

Все красивое от природы надо сохранить. Люди должны жить в гармонии с природой. Тогда будет идиллия всего живого. Давайте беречь природу.

В Казахстане почему-то озера осушают, деревья вырубают, – пишут подписчики.

Островок удивительной природы, по словам общественников и экологов, подвергается агрессивной застройке, а сами озера осушаются и загрязняются. Эта проблема на постоянной основе активно обсуждается.

В феврале 2024 года аким Астаны Женис Касымбек прокомментировал видео строительных работ на этом озере. Тогда градоначальник заявил, что в районе Малого Талдыколя работы приостановлены.