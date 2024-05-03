В голливудских фильмах стало меньше постельных сцен

За последние 20 лет в голливудских фильмах стало на 40% меньше постельных сцен, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришел исследователь данных Стивен Фоллоуз. Он проанализировал 250 фильмов с высокими кассовыми сборами, которые были представлены для просмотра с 2000 по 2023 годы. Исследователь заключил, что в современных кинолентах контента сексуального характера почти в половину меньше. Сильнее всего изменения отразились на триллерах и боевиках. Выяснилось, что в них теперь постельных сцен на 70% меньше, чем это было 20 лет назад.

"Я исключал фильмы, если их изображение сексуального содержания ограничивалось изнасилованием или домогательствами. Это было небольшое количество фильмов, но я почувствовал, что это важно, поскольку есть разница между контентом, призванным возбуждать и тем, который призван отталкивать". Стивен Фоллоуз

Меньше всего тенденция проявляется в романтическом кино. Хотя и там заметно снижение на 20%. По мнению исследователя, поколение Z меньше интересуется откровенными изображениями и предпочитает избегать темы секса. Более осторожному включению постельных сцен способствуют и обострившиеся дискуссии по поводу согласия. Поскольку режиссеры опасаются рисковать и вводить контент, который может привести к спорам в обществе.

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