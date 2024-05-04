В Италии запретили йогу с щенками

Министерство здравоохранения Италии запретило занятия по так называемой "щенячьей йоге" – йоге в окружении щенков, сообщает Zakon.kz.

По мнению ведомства, участие в таких классах вредит здоровью собак. Они в ходе классов испытывают "физический и психический стресс", пояснил эксперт по собаководству Джузи Д’Анджело.

Кроме того, организаторы классов часто "одалживают" щенков у заводчиков. При этом собак могут перевозить в небезопасных условиях, а во время классов их не всегда обеспечивают нужным количеством воды.

"Этот вид деятельности вреден для здоровья собак и приносит только финансовую выгоду тем, кто проводит занятия", – подчеркнула Д’Анджело, опровергнув мнение, что щенки получают удовольствие от общения с любителями йоги.

Минздрав разрешил привлекать к йоге только взрослых животных. Как посчитали власти, это поможет обеспечить безопасность как питомцев, так и людей. Собаки при этом выступают в качестве терапевтов, поскольку данная деятельность регламентирована законом.

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