Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Италии запретили йогу с щенками

Йога, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 08:08 Фото: pixabay
Министерство здравоохранения Италии запретило занятия по так называемой "щенячьей йоге" – йоге в окружении щенков, сообщает Zakon.kz.

По мнению ведомства, участие в таких классах вредит здоровью собак. Они в ходе классов испытывают "физический и психический стресс", пояснил эксперт по собаководству Джузи Д’Анджело.

Кроме того, организаторы классов часто "одалживают" щенков у заводчиков. При этом собак могут перевозить в небезопасных условиях, а во время классов их не всегда обеспечивают нужным количеством воды.

"Этот вид деятельности вреден для здоровья собак и приносит только финансовую выгоду тем, кто проводит занятия", – подчеркнула Д’Анджело, опровергнув мнение, что щенки получают удовольствие от общения с любителями йоги.

Минздрав разрешил привлекать к йоге только взрослых животных. Как посчитали власти, это поможет обеспечить безопасность как питомцев, так и людей. Собаки при этом выступают в качестве терапевтов, поскольку данная деятельность регламентирована законом.

Родившаяся на фронте в Украине собака-психолог перестала бояться взрывов.

Читайте также

США
Джо Байден за четыре месяца оговорился на публике 148 раз
Зоопарк
На территории частного зоопарка нашли трупы животных
Ученые
Внешность неандертальской женщины воссоздали ученые
Алия Абди
Италия 2024 год Досуг Жестокое обращение с животными Собаки Йога
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
В Казахстане изменится информация в удостоверении личности
В Казахстане изменится информация в удостоверениях личности
Статистика, социология, бедность, ВВП
Казахстан стал самой богатой страной Центральной Азии
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: