Принц Гарри рассмешил публику на занятии по "козьей йоге"

Принц Гарри посетил благотворительный летний фестиваль организации Scotty's Little Soldiers в графстве Уорикшир, где принял участие в необычном занятии по так называемой "козьей йоге", сообщает Zakon.kz.

По данным The Sun, во время мероприятия герцог Сассекский также играл с детьми, фотографировался с участниками и даже попал под "обстрел" водяными шариками.

Мероприятие прошло менее чем через сутки после частной встречи Гарри, его супруги Меган Маркл и их детей с королем Карлом III и королевой Камиллой. По данным британских СМИ, это была первая встреча монарха с внуками с 2022 года.

Во время общения с семьями военнослужащих принц ответил на вопросы участников. Он рассказал, что в памятные даты, связанные с принцессой Дианой, традиционно готовит лимонный кекс, назвал Ботсвану своей любимой страной, а также признался, что справляться с тяжелыми днями ему помогают купание в холодном море и прогулки с собакой.

Одним из самых необычных моментов фестиваля стала "козья йога", во время которой участникам предлагали повторять движения животных, имитировать их поведение и взаимодействовать с козлятами. Несмотря на необычный формат, Гарри активно участвовал в занятии и с юмором отнесся к происходящему.

Фестиваль был организован благотворительной организацией, которая оказывает поддержку детям британских военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.

This Prince Harry, Uk visit is so glorious, that Harry even got a peck on the cheek from a beautiful little goat 🥰



The visit the UK "media" including the BBC tried so hard but failed, to attach to chaos, is churning out many lifetime endearing moments 😻



Memories to cherish😍 pic.twitter.com/GIImjSL1AN — Carmella (@Sussex5525) July 11, 2026

Ранее стало известно, почему принца Гарри не позвали на свадьбу двоюродного брата.