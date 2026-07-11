Принц Гарри рассмешил публику на занятии по "козьей йоге"
По данным The Sun, во время мероприятия герцог Сассекский также играл с детьми, фотографировался с участниками и даже попал под "обстрел" водяными шариками.
Мероприятие прошло менее чем через сутки после частной встречи Гарри, его супруги Меган Маркл и их детей с королем Карлом III и королевой Камиллой. По данным британских СМИ, это была первая встреча монарха с внуками с 2022 года.
Во время общения с семьями военнослужащих принц ответил на вопросы участников. Он рассказал, что в памятные даты, связанные с принцессой Дианой, традиционно готовит лимонный кекс, назвал Ботсвану своей любимой страной, а также признался, что справляться с тяжелыми днями ему помогают купание в холодном море и прогулки с собакой.
Одним из самых необычных моментов фестиваля стала "козья йога", во время которой участникам предлагали повторять движения животных, имитировать их поведение и взаимодействовать с козлятами. Несмотря на необычный формат, Гарри активно участвовал в занятии и с юмором отнесся к происходящему.
Фестиваль был организован благотворительной организацией, которая оказывает поддержку детям британских военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.
This Prince Harry, Uk visit is so glorious, that Harry even got a peck on the cheek from a beautiful little goat 🥰— Carmella (@Sussex5525) July 11, 2026
The visit the UK "media" including the BBC tried so hard but failed, to attach to chaos, is churning out many lifetime endearing moments 😻
Memories to cherish😍 pic.twitter.com/GIImjSL1AN
Ранее стало известно, почему принца Гарри не позвали на свадьбу двоюродного брата.