Инструктора йоги оштрафовали в Уральске за коврик для занятий, подаренный чиновнику

Жительницу Уральска Маргариту Булдакову, известного в городе инструктора йоги и руководителя "Академии здорового образа жизни", оштрафовали за коврик для занятий, который четыре месяца назад она преподнесла в качестве презента чиновнику в День йоги, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала в своем Instagram Маргарита Булдакова, торжественная часть Международного дня йоги, который отмечают 21 июня, проходила на стадионе "Жастар" в Уральске. Во время церемонии награждения она подарила руководителю управления физической культуры и спорта ЗКО коврик для занятия йоги. На тот момент эту должность занимал Каймен Есендияров, передает Мой город.

Прошло четыре месяца и Булдакову вызвали в офис антикоррупционной службы, где рассказали, что за подарок чиновнику ей вменяют штраф в 690 тысяч тенге.

"За пропаганду и популяризацию здорового образа жизни меня привлекают к ответственности как злостного нарушителя. Размер наказания: штраф в 690 тысяч тенге. Накажут 100%, потому что поблажек сейчас нет, идёт ужесточение. Это всё было 21 июня, прошло четыре месяца и они решили меня наказать". Маргарита Булдакова

Как рассказали в антикоре, бывший уже руководитель управления спорта Есендияров сдал подаренный ему коврик для йоги в специальный государственный фонд.

"Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами влечёт штраф в размере 200 МРП. В отношении Булдаковой составили протокол об административном правонарушении и предоставили семь календарных дней для добровольной уплаты штрафа в размере 50%". Пресс-служба антикоррупционного ведомства ЗКО

Тренер по йоге отметила, что во время мероприятия ко Дню йоги организаторы подготовили массу подарков, которые вручали участникам и гостям мероприятия. Булдакова, которая ежегодно проводит в регионе бесплатные занятия и продвигает культуру здорового образа жизни, заявила, что больше организацией подобных мероприятий заниматься не будет.

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