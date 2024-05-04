На двух политиков напали в Германии

В Германии напали на двух политиков из рядов немецкой лево-либеральной зеленой политической партии, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Tagesshau, ЧП произошло после партийного мероприятия в Эссене.

По словам одного из пострадавших, Рольфа Флиса, после мероприятия к ним подошла группа людей перед рестораном и попросила сделать селфи. Изначально атмосфера была доброжелательной, однако один из подошедших обратился к политикам с оскорблениями ниже пояса, обозвал их "зелеными фашистами" и ударил по лицу.

Как уточняется, в результате инцидента один из политиков получил легкое ранение. При этом Флис является заместителем председателя городского совета Эссена.

Отмечается, что в полиции подозревают, что нападение было политически мотивированным. Следователи ищут свидетелей. Издание также пишет, что разыскиваются двое подозреваемых.

Ранее сообщалось, что часть Берлина накрыло ядовитым дымом из-за пожара на заводе.