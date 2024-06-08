На пожилого депутата напали в кабинке для голосования в Германии
Фото: pixabay
На 70-летнего депутата парламента Саксонии от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ханса-Юргена Циклера напал 47-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.
Как пишет газета Welt, инцидент произошел в кабинке для голосования в Дрездене.
В полиции заявили, что личные данные нападавшего были зафиксированы.
Отмечается, что в настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемый в нападении разыскивается, добавили журналисты.
Ранее сообщалось, что в Копенгагене неизвестный избил премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Позже стала известна личность подозреваемого.
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