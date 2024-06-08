На пожилого депутата напали в кабинке для голосования в Германии

На 70-летнего депутата парламента Саксонии от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ханса-Юргена Циклера напал 47-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Welt, инцидент произошел в кабинке для голосования в Дрездене.



В полиции заявили, что личные данные нападавшего были зафиксированы.

Отмечается, что в настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемый в нападении разыскивается, добавили журналисты.

Ранее сообщалось, что в Копенгагене неизвестный избил премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Позже стала известна личность подозреваемого.