Трое подростков в России попали в больницу после падения с аттракциона

5 мая в российском городе Ейске трое подростков 12 и 13 лет получили травмы во время катания на аттракционе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Кубанские новости", ЧП произошло в парке Поддубного, когда две девочки и мальчик находились на аттракционе "Лавица". Вскоре после начала работы сломались защитные поручни, за которые держались дети, и сидевшие в крутящейся скамье выпали в разные стороны.

Пострадавшего мальчика госпитализировали с предварительным диагнозом – перелом ребер, девочки отделались небольшими травмами.

Инцидент попал на видео.

Прокуратура начала проверку по данному факту.

"Ейской межрайонной прокуратурой организовано проведение проверки в связи с происшествием при эксплуатации аттракциона "Лавица" в парке культуры и отдыха имени И.М. Поддубного в г. Ейске, в результате которого трое детей получили травмы, – рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

После было возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что на месте происшествия продолжает работать следователь территориального следственного отдела. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за надлежащее техническое состояние аттракционов.





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