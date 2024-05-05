Трое подростков в России попали в больницу после падения с аттракциона
Как пишет портал "Кубанские новости", ЧП произошло в парке Поддубного, когда две девочки и мальчик находились на аттракционе "Лавица". Вскоре после начала работы сломались защитные поручни, за которые держались дети, и сидевшие в крутящейся скамье выпали в разные стороны.
Пострадавшего мальчика госпитализировали с предварительным диагнозом – перелом ребер, девочки отделались небольшими травмами.
Инцидент попал на видео.
Прокуратура начала проверку по данному факту.
"Ейской межрайонной прокуратурой организовано проведение проверки в связи с происшествием при эксплуатации аттракциона "Лавица" в парке культуры и отдыха имени И.М. Поддубного в г. Ейске, в результате которого трое детей получили травмы, – рассказали в прокуратуре Краснодарского края.
После было возбуждено уголовное дело.
Уточняется, что на месте происшествия продолжает работать следователь территориального следственного отдела. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за надлежащее техническое состояние аттракционов.
Ранее сообщалось, что четырехлетний мальчик застрял в конструкции горки в Усть-Каменогорске.