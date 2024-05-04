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Мощный снегопад накрыл Екатеринбург

Мощный снегопад накрыл Екатеринбург, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 17:35 Фото: unsplash
В ночь на субботу, 4 мая 2024 года, российский город Екатеринбург накрыл сильный снегопад. Из-за метели зеленые газоны уже покрылись толстым слоем белой пелены, а на автомобильных дорогах и тротуарах образовались снежные каши, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе городской мэрии, при подъезде к пос. Медный, а также по направлению к озеру Чусовское ураганный ветер повалил на проезжую часть деревья, также местами наблюдается нависание проводов над проезжей частью, в связи с чем проезд на данных участках временно ограничен.

Мощный снегопад накрыл Екатеринбург, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 17:35

Фото: РИА Новости

По данным областной Госавтоинспекции, на некоторых участках в регионе трассы заметены снегом высотой более 10 см. В связи с понижением температуры до отрицательных значений на дорогах образовался гололед и снежный покров.

Движение пассажирского и грузового транспорта ограничено в Ревдинском районе, с 41-го по 110-й км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов и с 244-го по 314-й км Невьянского района.

Мощный снегопад накрыл Екатеринбург, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 17:35

Фото: РИА Новости

Из-за метели без электроэнергии остались населенные пункты в четырех округах Свердловской области, специалисты уже восстанавливают энергоснабжение. По данным компании "Россети Урал", подобные последствия непогоды не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.

Напомним, что 1 мая 2024 года в Астане тоже выпал снег. И это несмотря на то, что уже давно наступила весна.

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