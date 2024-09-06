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Очередная стрельба в школе произошла в США

США, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 04:04 Фото: X/ldeffinbaugh
Инцидент произошел 7 сентября в городе Джоппатаун штата Мэриленд, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, из-за драки в мужском туалете 16-летний ученик школы застрелил 15-летнего парня. Об этом передает АВС13 Houston. Подозреваемый в стрельбе скрылся с места происшествия, но позднее был задержан. Раненый ученик был доставлен в больницу, но несмотря на усилия врачей умер.

А 4 сентября стало известно, что как минимум два человека пострадали во время стрельбы в средней школе Апалачи в американском штате Джорджия.

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