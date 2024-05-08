Швейцарский армейский нож будут выпускать без ножа

Крупнейший производитель швейцарских армейских ножей Victorinox создает карманный нож без лезвия, сообщает Zakon.kz.

В большинстве городов ношение инструмента запрещено – с этим и связана разработка, рассказал глава компании Карл Эльзенер в интервью изданию Blick. Так, ограничения из‑за ужесточения правил ношения холодного оружия привели к тому, что лезвие в некоторых странах стало именно таким оружием. В частности, в Великобритании и азиатских странах. В прошлом году жителя Японии оштрафовали за то, что у него при себе был швейцарский нож Victorinox.

При этом Эльзенер не относит швейцарские ножи к категории холодного оружия и называет их многофункциональным инструментом. К примеру, вместо лезвия компания может добавить инструменты для велосипедистов.

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