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После неудачного свидания мужчина уснул на карнизе здания музея

Калининград, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 02:51 Фото: pixabay
В Калининграде мужчина выпил бутылку шампанского и уснул на карнизе здания музея, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 мая пресс-служба УМВД России по Калининградской области рассказала в своем официальном Telegram-канале.

"В дежурную часть ОМВД России по Московскому району города Калининграда поступило сообщение, что на карнизе второго этажа здания областного Музея изобразительных искусств спит молодой человек", – говорится в сообщении ведомства.

Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов решили не дожидаться спасателей и самостоятельно спустили гостя из Москвы, который рассказал в отделении полиции, что все произошло из-за неудачного свидания с девушкой. Он заявил, что поссорился со спутницей, после чего выпил бутылку шампанского и решил переночевать прямо на карнизе.

7 мая 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин официально вступил в должность главы государства.

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