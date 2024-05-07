После неудачного свидания мужчина уснул на карнизе здания музея

В Калининграде мужчина выпил бутылку шампанского и уснул на карнизе здания музея, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 мая пресс-служба УМВД России по Калининградской области рассказала в своем официальном Telegram-канале.

"В дежурную часть ОМВД России по Московскому району города Калининграда поступило сообщение, что на карнизе второго этажа здания областного Музея изобразительных искусств спит молодой человек", – говорится в сообщении ведомства.

Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов решили не дожидаться спасателей и самостоятельно спустили гостя из Москвы, который рассказал в отделении полиции, что все произошло из-за неудачного свидания с девушкой. Он заявил, что поссорился со спутницей, после чего выпил бутылку шампанского и решил переночевать прямо на карнизе.

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