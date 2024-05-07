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Владимир Путин вступил в должность президента России

Владимир Путин, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 14:08 Фото: скриншот видео
7 мая 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин официально вступил в должность главы государства. В московском Кремле прошла церемония инаугурации, сообщает Zakon.kz.

Путин, вступая на пост президента, принес присягу народу России, приложив руку к Конституции РФ.

Конституция РФ, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 14:08

Фото: скриншот видео

Церемония прошла в Большом Кремлевском дворце в Москве. 

Выборы президента России 2024 года прошли с 15 по 17 марта. Итоговый результат действующего президента РФ Владимира Путина на прошедших выборах главы государства составил 87,28%, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек. 

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